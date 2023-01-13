Умерла единственная дочь Элвиса Пресли Лиза-Мари

Единственная дочь Элвиса Пресли ушла из жизни. Об этом сообщили в New York Times.

Певица Лиза-Мари не дожила до своего 55-летия меньше месяца. Врачи не смогли ее спасти. Женщину экстренно госпитализировали после остановки сердца. Певицу ввели в искусственную кому, из которой она уже не вернулась.

За свою карьеру в музыкальном бизнесе Лиза-Мари Пресли выпустила три альбома и несколько синглов. Кроме того, она записывала дуэты с отцом, используя треки, выпущенные музыкантом перед смертью.

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