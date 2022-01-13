Пресс-конференция в честь открытия выставки "Виктор Цой. Путь героя" прошла в "Манеже"

13 января в центральном выставочном зале "Манеж" прошла пресс-конференция, приуроченная к открытию выставки "Виктор Цой. Путь героя".
Перед собравшимися выступили:
- авторы идеи и продюсеры выставки Александр Кармаев и Агния Стерлигова;
- креативный продюсер выставки Александр Цой;
- режиссер Рашид Нугманов;
- спонсор, предприниматель Александр Гарез;
- автор концепции и куратор Дмитрий Мишенин;
- генеральный директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов;
- генеральный директор музейно-выставочного центра "РОСИЗО" Ольга Галактионова;
- сокуратор, популяризатор советской рок-музыки в США в 1980-е – 1990-е годы Джоанна Стингрей;
- автор текстов к выставке, французский дипломат и писатель, организатор гастролей российских музыкантов в Европе в 1980-е годы Жоэль Бастенэр.