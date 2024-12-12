"Культура за 100 секунд": в Музее Москвы проходит выставка проекта "Москва без окраин"

В Музее Москвы проходит выставка проекта "Москва без окраин", посвященная отдельным районам столицы. Сейчас на выставке рассказывают о районах Перово и Новогиреево.

В музее парка "Зарядья" открылась выставка "Георгиевский крест". В экспозиции представлены медали, исторические документы и иконы.

В Кремлевском Дворце пройдет рождественский гала-концерт звезд балета. Программа состоит из мировой классики балета в сочетании с современными номерами.

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