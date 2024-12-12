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12 декабря, 13:00

Культура

"Культура за 100 секунд": в Музее Москвы проходит выставка проекта "Москва без окраин"

"Культура за 100 секунд": в Музее Москвы проходит выставка проекта "Москва без окраин"

"Это Москва. Бизнес": как работает авторское право на музыкальные композиции

Актер Артем Кошман рассказал о нашумевшем фантастическом сериале и своем персонаже

На сцену театра Современник" вернулся спектакль "Старший сын"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 декабря

"Сити": какие концерты стоит посетить на этой неделе в Москве

Ставка за четыре билета на "Щелкунчика" в Большом театре превысила 1 млн руб

"Звезды советского экрана": Алина Покровская

"Моя Москва": Екатерина Волкова. Часть 2

"Сити": москвичам рассказали о главных концертах этой недели

В Музее Москвы проходит выставка проекта "Москва без окраин", посвященная отдельным районам столицы. Сейчас на выставке рассказывают о районах Перово и Новогиреево.

В музее парка "Зарядья" открылась выставка "Георгиевский крест". В экспозиции представлены медали, исторические документы и иконы.

В Кремлевском Дворце пройдет рождественский гала-концерт звезд балета. Программа состоит из мировой классики балета в сочетании с современными номерами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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