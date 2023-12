Москвичам рассказали, как провести свободное время 12 декабря

Для москвичей подготовили культурную программу на вторник, 5 декабря. В Третьяковской галерее проходит выставка "Герои и современники Серебряного века". В театре "Современник" состоится комедийный спектакль "АРТ".

На экране кинотеатра "Художественный" в рамках спецпрограммы "The Best of 2023" можно увидеть драмеди "Иди ко мне, детка". А вечером в фольклорном центре "Москва" пройдет стендап-концерт Андрея Бебуришвили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.