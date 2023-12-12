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Новости

12 декабря, 07:30

Культура

Москвичам рассказали, как провести свободное время 12 декабря

Москвичам рассказали, как провести свободное время 12 декабря

Премьера фильма "Честный развод. Бенефис" состоялась в кинотеатре "Художественный"

Премию "Звезда Театрала" вручили в театре Вахтангова

Новости часа: Москва развивает культурное сотрудничество на международном уровне – Собянин

Новости часа: основные работы по благоустройству возле станции метро "Яхромская" завершены

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Для москвичей подготовили культурную программу на вторник, 5 декабря. В Третьяковской галерее проходит выставка "Герои и современники Серебряного века". В театре "Современник" состоится комедийный спектакль "АРТ".

На экране кинотеатра "Художественный" в рамках спецпрограммы "The Best of 2023" можно увидеть драмеди "Иди ко мне, детка". А вечером в фольклорном центре "Москва" пройдет стендап-концерт Андрея Бебуришвили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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