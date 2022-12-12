Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

08:00

Культура

Второй сезон сериала "Вампиры средней полосы" выйдет в прокат на текущей неделе

Второй сезон сериала "Вампиры средней полосы" выйдет в прокат на текущей неделе

Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

Очередь образовалась возле Большого театра из-за дополнительных продаж на "Щелкунчика"

Большой театр открыл дополнительные продажи билетов на "Щелкунчик"

"Раскрывая тайны звёзд": Виктор Перевалов

Большой театр открыл дополнительные продажи билетов на "Щелкунчика"

"В главной роли": Ирина Мирошниченко

"Актуальный репортаж": киносервисы начали убирать иностранную музыку из фильмов

"Откройте, Давид": Евгений Князев

"Раскрывая тайны звезд": папа за маму

На этой неделе в российский прокат выйдет второй сезон сериала "Вампиры средней полосы". По сюжету недавно обращенный вампир обвиняется в нарушении договора между людьми и упырями. Но молодой оборотень точно помнит, что оставил тех троих живыми.

Детективы налаживают мосты между поколениями со столетней разницей в возрасте, а еще иронизируют над российской действительностью. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуракиновидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика