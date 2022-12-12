Второй сезон сериала "Вампиры средней полосы" выйдет в прокат на текущей неделе

На этой неделе в российский прокат выйдет второй сезон сериала "Вампиры средней полосы". По сюжету недавно обращенный вампир обвиняется в нарушении договора между людьми и упырями. Но молодой оборотень точно помнит, что оставил тех троих живыми.

Детективы налаживают мосты между поколениями со столетней разницей в возрасте, а еще иронизируют над российской действительностью. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.