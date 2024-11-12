Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября, 12:50

Культура

Новости культуры: выставка "Планета Вячеслава Невинного" проходит в Москве

Новости культуры: выставка "Планета Вячеслава Невинного" проходит в Москве

Новости культуры: акция "Московская музейная неделя" началась в столице

"Звезды советского экрана": лучшие роли Андрея Файта

"Моя Москва": Сергей Барышев. Часть 2

"Сити": какие фильмы стоит посмотреть в ноябре

Зал "Зарядье" запустил проект с программами для семейной аудитории

Композитор Максим Дунаевский рассказал, как музыка влияет на настроение

MusicAeterna Dance и Центр "Зотов" представили танцевальный спектакль "Мистерия про это"

Новости часа: два логистических комплекса построят в ТиНАО

Новости часа: веранды в Москве продолжат работу в холодное время года

В Доме-музее К. С. Станиславского проходит выставка "Планета Вячеслава Невинного". Она посвящена 90-летию со дня рождения Народного артиста СССР.

В Еврейском музее открылась выставка работ знаменитой художницы-авангардистки "Люба, Любочка. Любовь Сергеевна Попова. 1889–1924". В семи залах музея собрали более 280 произведений художницы и ее современников.

В российский прокат выходит фильм "Каникулы". В фильме Анны Кузнецовой рассказывается о подростках, которые приезжают на конкурс в Сочи со спектаклем.

Читайте также
культурагородвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика