Новости культуры: выставка "Планета Вячеслава Невинного" проходит в Москве

В Доме-музее К. С. Станиславского проходит выставка "Планета Вячеслава Невинного". Она посвящена 90-летию со дня рождения Народного артиста СССР.

В Еврейском музее открылась выставка работ знаменитой художницы-авангардистки "Люба, Любочка. Любовь Сергеевна Попова. 1889–1924". В семи залах музея собрали более 280 произведений художницы и ее современников.

В российский прокат выходит фильм "Каникулы". В фильме Анны Кузнецовой рассказывается о подростках, которые приезжают на конкурс в Сочи со спектаклем.