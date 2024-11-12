Москвичи могут бесплатно посетить ряд музеев до 17 ноября

Жители столицы могут бесплатно посетить несколько музеев в рамках акции "Московская музейная неделя", которая продлится до 17 ноября. Например, можно побывать в "Мультимедиа-арт-музее", галерее Василия Нестеренко или в Государственном Дарвиновском музее.

Также горожан приглашают посетить центр "Граунд Солянка", где открылись новые выставки. Расписание и регистрация доступны на сайте mos.ru.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.