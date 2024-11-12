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12 ноября, 18:00

Культура

Москвичи могут бесплатно посетить ряд музеев до 17 ноября

Москвичи могут бесплатно посетить ряд музеев до 17 ноября

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Жители столицы могут бесплатно посетить несколько музеев в рамках акции "Московская музейная неделя", которая продлится до 17 ноября. Например, можно побывать в "Мультимедиа-арт-музее", галерее Василия Нестеренко или в Государственном Дарвиновском музее. 

Также горожан приглашают посетить центр "Граунд Солянка", где открылись новые выставки. Расписание и регистрация доступны на сайте mos.ru

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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