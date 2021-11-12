Ким Кардашьян заработала миллион долларов за первую минуту продаж новой коллекции

Ким Кардашьян и модный дом Fendi за минуту заработали миллион долларов на новой совместной коллекции. В первый день продаж перед бутиком выстроились огромные очереди. Шопоголики атаковали и интернет-сайт.

В итоге в ассортименте остались разве что базовые вещи из коллаборации. Например, велосипедки за 7 тысяч рублей – это, кстати, самая дешевая вещь. Но, например, уже нет в продаже кожаного шоколадного платья почти за 3 миллиона рублей, в котором недавно появлялась сама Ким. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.