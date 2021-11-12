В прокат вышла комедия "Один дома"

В пятницу, 12 ноября, выходит перезапуск культовой комедии "Один дома". Сюжет почти такой же, как и в оригинале 30-летней давности. А вот команда полностью обновилась. Новый фильм уже раскритиковали кинокритики и зрители.

Также в прокат выходит ремейк "Охотников за привидениями", получивший приписку "Наследники". По сюжету, мать-одиночка привозит своих детей на старую ферму в Оклахоме. И они находят тот самый легендарный автомобиль охотников за приведениями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.