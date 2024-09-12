Москвичам представили культурную афишу на 12 сентября

Жителям столицы предложили варианта досуга 12 сентября. В программу мероприятий вошли Московская музейная неделя, две выставки и кинопоказ. Так, до 15 сентября москвичи и гости города смогут бесплатно посетить восемь музеев. А во Дворце Николая Дурасова до 31 января будет идти выставка авторских и антикварных плюшевых медведей "Держи лапу".

Кроме того, в Музее архитектуры имени Щусева работает экспозиция "Словарь современной архитектуры". Вдобавок к этому, в кино можно посмотреть комедию "Любовь зла" с Никитой Кологривым и Катериной Ковальчук.

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