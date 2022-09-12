Главной кинопремьерой недели стала картина "Три тысячи лет желаний"

Эта неделя богата на кинопремьеры. И главная картина – фильм "Три тысячи лет желаний" Джорджа Миллера. Главные роли сыграют Тильда Суинтон и Идрис Эльба.

Этот фильм – первая работа Джорджа Миллера после успеха его картины "Безумный Макс: Дорога ярости". Переход от боевика к сказке стал неожиданным для поклонников его творчества.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.