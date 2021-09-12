Фильм "Событие" получил главный приз Венецианского кинофестиваля

В Италии завершился Венецианский кинофестиваль. Главный приз достался картине "Событие" француженки Одри Диван. Фильм рассказывает о девушке, которая узнает о беременности, при этом аборты в ее стране запрещены.

Между тем лучшей актрисой признали Пенелопу Крус, исполнившую главную роль в ленте "Параллельные матери" Педро Альмодовара.

Россию в основном конкурсе представляла картина "Капитан Волконогов бежал" Натальи Меркуловой и Алексея Чупова. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

