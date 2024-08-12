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12 августа, 23:55

Культура

Творческий вечер прошел в клубе "Достоевский" к 50-летию фильма "В бой идут одни старики"

Творческий вечер прошел в клубе "Достоевский" к 50-летию фильма "В бой идут одни старики"

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Творческий вечер прошел в книжном клубе "Достоевский" к 50-летию фильма "В бой идут одни старики". Мероприятие открывал оркестр Центрального округа войск национальной гвардии. Музыканты исполнили песни из фильма.

После этого гости вспоминали режиссера Леонида Быкова и актерский состав одной из самых известных киноработ о войне. Организацией вечера занималось Российское военно-историческое общество при поддержке Росгвардии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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