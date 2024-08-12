Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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12 августа, 08:00

Культура

В столице стартовала Московская музейная неделя

В столице стартовала Московская музейная неделя

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12 августа в столице началась Московская музейная неделя. Многие выставки и экспозиции гости в рамках акции смогут посетить бесплатно.

Например, для любителей истории в музее Бородинской битвы можно посмотреть стометровую панораму решающего боя или посетить выставку "Про Пушкина" в Государственном музее Пушкина.

А для любителей кино в прокате трогательная драма "Ячейка общества", рассказывающая о кризисе в отношениях супружеской пары. Также в рамках музейной недели уличные художники распишут 10 общественных пространств.

Что еще можно посетить? И как интересно провести время в Москве сегодня? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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