В столице стартовала Московская музейная неделя

12 августа в столице началась Московская музейная неделя. Многие выставки и экспозиции гости в рамках акции смогут посетить бесплатно.

Например, для любителей истории в музее Бородинской битвы можно посмотреть стометровую панораму решающего боя или посетить выставку "Про Пушкина" в Государственном музее Пушкина.

А для любителей кино в прокате трогательная драма "Ячейка общества", рассказывающая о кризисе в отношениях супружеской пары. Также в рамках музейной недели уличные художники распишут 10 общественных пространств.

Что еще можно посетить? И как интересно провести время в Москве сегодня? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.