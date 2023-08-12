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12 августа, 19:15

Культура

Москва простилась с актрисой Верой Васильевой

Москва простилась с актрисой Верой Васильевой

В Москве похоронили актрису СССР Веру Васильеву

В храме Христа Спасителя проходит отпевание артистки Веры Васильевой

Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой проходит в Театре сатиры

Прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой проходит в Театре сатиры

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Москва простилась с актрисой Верой Васильевой. Ей было 97 лет. Отпевание прошло в храме Христа Спасителя. Церемония прощания состоялась в Театре сатиры, где Васильева прослужила 75 лет

"Сегодня было сказано такое количество великих слов. Она была просто на самом деле великая актриса, потому что она была скромным и человеком замечательным. На ее таланте воспитывались люди, и она принесла этим талантом огромное количество благодарных моментов для всех, кто ее любит и любил", – сказал заслуженный артист РФ, актер театра и кино Георгий Мартиросян.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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