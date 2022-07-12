Алексей Франдетти стал главным режиссером московского театра "Ленком"

Главным режиссером московского театра "Ленком" стал Алексей Франдетти. О назначении сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

Алексей Франдетти – трехкратный лауреат национальной театральной премии "Золотая маска". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.