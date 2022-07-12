Акция "Московская музейная неделя" продолжила работу в столице

В столице проходит акция "Московская музейная неделя". 12 июля будет представлено девять фотовыставок Мультимедийного комплекса актуальных искусств. Также бесплатно пустят в Музей истории ГУЛАГа и Галерею Василия Нестеренко. Важно заранее забронировать себе место.

За эту неделю можно побывать почти в 40 музеях. Со всем списком можно ознакомится на портале mos.ru. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.