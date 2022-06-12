На Красной площади в честь Дня России выступили звезды эстрады

На Красной площади выступили звезды российской эстрады. Для москвичей спели Николай Басков, Григорий Лепс, Лариса Долина и многие другие.

На концерт ко Дню России пришли не менее 42 тысяч человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.