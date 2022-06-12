В парках Москвы подготовили мероприятия ко Дню России

Программу ко Дню России подготовили в парках Москвы. В "Царицыне" можно совершить путешествие в наполеоновскую эпоху и провести день в полевом лагере образца 1812 года. В "Сокольниках" тренеры будут обучать разным видах спорта. Завершит программу силовое шоу.

В Воронцовском парке расскажут о ремеслах Древней Руси и покажут старинные игры. Еще там можно изучить основы кожевенного дела и узнать, как чеканили монеты несколько столетий назад. В саду имени Баумана приглашают на "Атмосферный бал", гостей ждет выступления артистов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.