В Москве проходит выставка "Что-то останется в памяти". Работы молодых современных художников доступны к просмотру в открытых студиях , бродильном цехе и акцизном зале "Винзавода".



Все объединено одной темой – исследование памяти.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.