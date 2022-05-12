В Россию вернули картины знаменитых художников из Южной Кореи

Картины Василия Кандинского, Казимира Малевича и других знаменитых мастеров вернулись в Россию из Республики Корея. Организовать возвращение шедевров в Екатеринбург, Нижний Новгород, Красноярск и Приморье удалось с помощью российских дипломатов.

Среди картин – "Супрематизм" Малевича и "Серый овал" Кандинского. Скоро все полотна займут свои законные места в постоянной экспозиции российских музеев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.