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11:30

Культура

В Госдуме предложили создать российский аналог конкурса "Евровидение"

В Госдуме предложили создать российский аналог конкурса "Евровидение"

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В России может появиться свой аналог "Евровидения". Создать отечественный вариант музыкального конкурса предложили в Госдуме.

Предполагается, что участвовать в нем смогут только исполнители из дружественных стран. Однако песни должны быть исключительно на русском языке. Идея пока находится на стадии обсуждения, так что точные условия конкурса и дата его проведения неизвестны.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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