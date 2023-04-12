Москвичам рассказали, что можно посмотреть на досуге

Для любителей кино вышел новозеландский сериал "Младшая сестра". Он рассказывает про большую еврейскую семью, где все друг про друга знают.

В центре сюжета девушка Лулу. Она давно повзрослела, но родня так не считает, поэтому особенно пристально следят за ее личной жизнью. Выйти замуж девушка должна только за своего. Поэтому, когда Лулу влюбилась не в еврея, все семейство начало операцию по ее спасению.

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