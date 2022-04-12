В Третьяковскую галерею вернули экспонаты, задержанные на финской границе

В Третьяковскую галерею из Италии вернули экспонаты, которые задерживали на финской границе. 12 апреля контейнеры вскрыли, чтобы проверить состояние произведений искусства.

Эксперты музея назвали состояние полотен удовлетворительным. Картины были частью экспозиции "Форма бесконечности", ее представляли в Удине с октября 2021 года.

Одна из картин входит в собрание музея-заповедника "Абрамцево". А две другие принадлежат Третьяковке. Среди них есть "Москва. Красная площадь" Василия Кандинского. Она побывала уже на многих выставках

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