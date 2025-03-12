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12 марта, 16:15

Культура

Новые правила посещения театров и концертных площадок введут в Москве с 15 марта

Новые правила посещения театров и концертных площадок введут в Москве с 15 марта

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С 15 марта в Москве вводят новые правила посещения театров и концертных площадок. Приобрести билеты можно только по документам, подтверждающим личность. Это никак не повлияло на процедуру возврата билетов, 100% стоимости возвращается при отказе от посещения мероприятия за 10 дней.

Кроме того, москвичи могут и переоформить билет на другого человека. Предельный срок – за 1–3 дня до начала мероприятия. На билетах данные документа указываться не будут. Только фамилия, имя, отчество. Для прохода на мероприятие нужно будет предъявить контролеру билет и оригинал документа. Мера повысит безопасность зрителей и усилит борьбу с недобросовестными продажами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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