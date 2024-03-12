Гендиректор киностудии имени Горького рассказала об отборе мультпроектов

Какой отбор проходят анимационные проекты перед запуском в производство? Зачем мультипликаторам помогают психологи? Об этом рассказала председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм", генеральный директор киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева.

Она также отметила, что в процессе работы над мультпроектом закрепленный психолог оценивает работу аниматоров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.