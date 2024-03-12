Юлиана Слащева объяснила, почему анимации необходим экспорт

Какие страны готовы покорить российские мультфильмы, почему анимации необходим экспорт и как эту индустрию поддерживает Москва, рассказала председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм", генеральный директор киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева.

Она также отметила успехи российской анимации: новый сериал "Ну, погоди! Каникулы" вошел в топ-10 самых просматриваемых проектов в Болгарии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.