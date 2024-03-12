Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 13:00

Культура

Юлиана Слащева объяснила, почему анимации необходим экспорт

Юлиана Слащева объяснила, почему анимации необходим экспорт

Выставка, посвященная конструктивизму в архитектуре открылась в центре "Зотов"

Число анимационных студий выросло более чем в три раза в России за 10 лет

Реконструкцию газопровода в районе Текстильщики завершили

Жителям столицы рассказали, как провести досуг 12 марта

Москвичам рассказали о культурной программе на 12 марта

Новости мира: серьезные наводнения произошли на юге Франции

"Сити": топ-3 книги, вышедшие в марте

"Актуальный репортаж": кто выступает в вестибюлях станций столичного метро

"Сити": три книжные новинки, вышедшие в марте

Какие страны готовы покорить российские мультфильмы, почему анимации необходим экспорт и как эту индустрию поддерживает Москва, рассказала председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм", генеральный директор киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева.

Она также отметила успехи российской анимации: новый сериал "Ну, погоди! Каникулы" вошел в топ-10 самых просматриваемых проектов в Болгарии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуракиновидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика