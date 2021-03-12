Врач-патологоанатом прокомментировал открытие анатомической выставки Body Worlds в Москве

17:15
В Москве состоялось открытие скандальной выставки Body Worlds. В павильоне ВДНХ "Газовая промышленность" посетители смогут увидеть более 100 человеческих тел, мумифицированных определенным образом и частично препарированных.
Все экспонаты выставки – это реальные тела, пожертвованные своими хозяевами специально ради этого просветительского проекта.
Во многих странах экспозицию встречали протестными акциями. Тем не менее, последние 26 лет экспозиция Body Worlds, собранная из таких тел, активно гастролирует– она объехала 145 городов в 35 странах, а общее число зрителей превысило 50 миллионов.
Открытие неоднозначной выставки прокомментировал врач-патологоанатом Александр Эдигер. Он рассказал, как тела удается уберечь от разложения, а также как сам относится к факту существования такой экспозиции. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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