Премьера комедии "По любви" состоялась в кинотеатре "Формула кино ЦДМ"

В кинотеатре "Формула кино ЦДМ" состоялась светская премьера романтической комедии "По любви" с актерами Ангелиной Стречиной и Павлом Табаковым в главных ролях.

В центре сюжета – Арсений и Валя. Она начинающий дизайнер одежды, он дизайнер карточек для маркетплейсов. Они не знакомы, хотя живут в одном подъезде, и даже день рождения у героев, как позже выясняется, в один день.

Их объединяют схожие проблемы: оба узнают об измене своих возлюбленных, теряют работу, а потом вообще вместе застревают в лифте. Чтобы скоротать время до прихода помощи, Арсений предлагает Вале ответить на 36 вопросов и проверить, смогут ли они влюбиться друг в друга.

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