Создателей фильма "Елки-8" обвинили в плагиате постера

Создателей фильма "Елки-8" обвинили в плагиате. Речь идет о постере к киноленте, на которой актеры выстроились в форме елочки.

После показов комедии "Елки-8" за границей жители Норвегии признали в рекламном постере работу местного фотографа Стига Ховарда Дирдала. Он отметил, что авторы постера даже не стали менять цвет елочных украшений. Свою открытку Дирдал создал еще в 2015 году. Она есть на его официальном сайте.

Режиссер фильма Антон Богданов заявил, что про эту идею его команда была не в курсе. По его словам, актеров снимали по отдельности, а что потом сделали с их лицами – на совести рекламщиков.

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