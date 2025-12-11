Джонни Депп сыграет главную роль в первой англоязычной экранизации "Мастера и Маргариты"

Американский актер Джонни Депп сыграет главную роль и выступит продюсером первой в истории англоязычной экранизации романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". О новом проекте объявили на международном кинофестивале на Красном море в Саудовской Аравии.

Подробности будущей картины пока остаются в тайне: не раскрыты имена других актеров, режиссера и сценариста. Последняя российская экранизация культового романа вышла на экраны в январе прошлого года и собрала в прокате почти 2,5 миллиарда рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.