11 декабря, 10:00Культура
Джонни Депп сыграет главную роль в первой англоязычной экранизации "Мастера и Маргариты"
Американский актер Джонни Депп сыграет главную роль и выступит продюсером первой в истории англоязычной экранизации романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". О новом проекте объявили на международном кинофестивале на Красном море в Саудовской Аравии.
Подробности будущей картины пока остаются в тайне: не раскрыты имена других актеров, режиссера и сценариста. Последняя российская экранизация культового романа вышла на экраны в январе прошлого года и собрала в прокате почти 2,5 миллиарда рублей.
