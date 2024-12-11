"Культура за 100 секунд": выставка предметного дизайна открылась в Москве

Выставка "Придумано и сделано в России" открылась во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве. Там представлены лучшие образцы отечественного дизайна за последние 3 года. Среди них – мебель, светильники, интерьерные игрушки, а также ювелирные украшения.

Премьера мюзикла "Последняя сказка" состоялась в Московском дворце молодежи. Он рассказывает о паре, которая неожиданно попала во вселенную Шахерезады. Показы ежедневно, кроме понедельника.

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