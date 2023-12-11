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11 декабря, 13:45

Культура

Новая выставка откроется в Московском музее современного искусства 20 декабря

Новая выставка откроется в Московском музее современного искусства 20 декабря

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В Московском музее современного искусства москвичи и гости столицы смогут посмотреть на работы авторов, обращающихся к античности. Новая экспозиция открылась под названием "Следы в лабиринте. Образы античности в современном российском искусстве".

Среди авторов есть художники, которые часто создают работы такой тематики, а также мастера, которые затрагивают античность только косвенно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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