Новая выставка откроется в Московском музее современного искусства 20 декабря

В Московском музее современного искусства москвичи и гости столицы смогут посмотреть на работы авторов, обращающихся к античности. Новая экспозиция открылась под названием "Следы в лабиринте. Образы античности в современном российском искусстве".

Среди авторов есть художники, которые часто создают работы такой тематики, а также мастера, которые затрагивают античность только косвенно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.