Москвичам рассказали, на какие культурные мероприятия можно сходить 11 ноября

Москвичам рассказали, на какие культурные мероприятия можно сходить в столице 11 ноября. Например, в Московском музее современного искусства можно бесплатно посетить экспозицию.

"Винзавод" пригласил окунуться в мир русских сказок. Там на выставке представили работы современных российских художников и заслуженных иллюстраторов. В концертном зале "Зарядье" выступит оркестр под руководством Владимира Парунцева.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.