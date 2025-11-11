Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября, 07:45

Культура

Москвичам рассказали, на какие культурные мероприятия можно сходить 11 ноября

Москвичам рассказали, на какие культурные мероприятия можно сходить 11 ноября

"Моя Москва": Георгий Мартиросьян. Часть 2

"Интервью": Леонид Громов – о том, почему классические спектакли нравятся зрителям

"Моя Москва": Георгий Мартиросьян. Часть 1

Турецкие сериалы привели к росту продаж восточных сладостей в России

Новый арт-объект открыли в центре "Сколково"

Москвичи и туристы могут бесплатно посетить музей-панораму "Бородинская битва"

Композитору Пахмутовой исполнилось 96 лет

Музей под открытым небом работает на Красной площади в Москве

Детский кукольный спектакль "Щелкунчик" показывают в театре "Точка Ру"

Москвичам рассказали, на какие культурные мероприятия можно сходить в столице 11 ноября. Например, в Московском музее современного искусства можно бесплатно посетить экспозицию.

"Винзавод" пригласил окунуться в мир русских сказок. Там на выставке представили работы современных российских художников и заслуженных иллюстраторов. В концертном зале "Зарядье" выступит оркестр под руководством Владимира Парунцева.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культурагородвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика