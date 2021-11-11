Россиянам рассказали, какие новинки вышли в прокат

"Большая секунда" Виктора Шамирова – один из самых необычных российских сериалов этого года. Здесь две сюжетные линии, которые переплетаются и даже отчасти дублируют друг друга. Герои первой – сценаристы Кира и Костя. Они были вместе, но плохо расстались несколько лет назад. А теперь вынуждены работать вместе над сценарием о любви. Их персонажи – преподаватели в музыкальной школе – герои второй линии. Зрители могут проследить, как развиваются отношения двух этих пар.

Еще один российский сериал, достойный внимания – драма "Струны". Это история про молодых и талантливых студентов Академии Гнесиных. Четверо виолончелистов неожиданно становятся популярными. В Сети вирусится видео, где они играют на музыкальных инструментах. Теперь им придется выбирать между своей случайной славой и подготовкой к международному конкурсу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.