В Москве открыли памятник 21-й дивизии народного ополчения

Памятник 21-й дивизии народного ополчения открыли на Кутузовском проспекте. Дату выбрали не случайно. 11 октября народному ополчению исполняется 80 лет. Однако так широко этот день отмечают впервые. Он был введен несколько недель назад.

21-я дивизия Киевского района Москвы была укомплектована в 1941 году. В нее вступили рабочие фабрик и заводов, а также сотрудники Академии наук СССР, работники Театра имени Вахтангова, студии "Мосфильм", преподаватели, студенты и школьники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.