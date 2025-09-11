Актриса Ирина Горбачева прочитала отрывки из "Маленького принца" в центре Москвы

Литература в сердце города: 11 сентября москвичи и гости столицы смогли послушать отрывки из повести "Маленький принц" в исполнении звезды театра и кино Ирины Горбачевой. Актриса прочитала любимое произведение в рамках проекта "Книга в городе". Творческая встреча прошла в библиотеке под открытым небом у фонтана Витали на Театральной площади.

Как "Маленький принц" помог Ирине Горбачевой стать актрисой? Часто ли ей удается читать? Об этом и многом другом узнали ведущие Москвы онлайн Татьяна Сальникова и Полина Ермолаева.