Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 сентября, 22:50

События

Актриса Ирина Горбачева прочитала отрывки из "Маленького принца" в центре Москвы

Актриса Ирина Горбачева прочитала отрывки из "Маленького принца" в центре Москвы

Новый прогулочный маршрут по району Хамовники появился в Москве

Организаторы рассказали о программе международного кинофестиваля "Будем жить"

Коллектив Театра на Малой Ордынке представил планы на новый сезон

"Интервью": Марина Брусникина – о мате в театре

Постановки финалистов инклюзивного театра покажут в Москве в сентябре

"Моя Москва": Татьяна Буланова. Часть 1

Музейная неделя стартовала в Москве

Танцевальный вечер прошел на Патриарших прудах в Москве

Проект "Театральный бульвар. Послесловие" завершил работу на Патриарших прудах

Литература в сердце города: 11 сентября москвичи и гости столицы смогли послушать отрывки из повести "Маленький принц" в исполнении звезды театра и кино Ирины Горбачевой. Актриса прочитала любимое произведение в рамках проекта "Книга в городе". Творческая встреча прошла в библиотеке под открытым небом у фонтана Витали на Театральной площади.

Как "Маленький принц" помог Ирине Горбачевой стать актрисой? Часто ли ей удается читать? Об этом и многом другом узнали ведущие Москвы онлайн Татьяна Сальникова и Полина Ермолаева.

Читайте также
культурагородвидеоМосква онлайнТатьяна СальниковаПолина Ермолаева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика