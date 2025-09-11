Форма поиска по сайту

11 сентября, 17:55

События

Организаторы рассказали о программе международного кинофестиваля "Будем жить"

С 21 по 28 сентября в Москве в 14-й раз пройдет международный кинофестиваль "Будем жить". В этом году одно из ключевых событий культурной жизни столицы посвящено 80-летию Великой Победы и защитникам Отечества.

Основная тема киносмотра – мотивационное кино. В фестивале участвуют российские и зарубежные фильмы, направленные на формирование зрительской культуры и популяризацию нравственно-духовных ценностей.

О программе мероприятий и показов кинофестиваля на пресс-конференции в ТАСС рассказали:

  • президент кинофестиваля, народный артист РФ, председатель Московской организации Союза кинематографистов России Евгений Герасимов;
  • директор фестиваля, куратор программы игрового полнометражного кино Дмитрий Якунин;
  • режиссер, председатель жюри короткометражного игрового кино Андрей Богатырев;
  • режиссер фильма-открытия фестиваля Дарья Лебедева.

