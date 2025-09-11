Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 сентября, 16:30

Культура

Новый сезон шоу "Ну-ка все вместе" стартует на телеканале "Россия"

Новый сезон шоу "Ну-ка все вместе" стартует на телеканале "Россия"

"Моя Москва": Дмитрий Ульянов. Часть 2

Галерист Полина Аскери рассказала, с какими трудностями сталкиваются художники

Участники "Интервидения" из Китая, Катара, Вьетнама и Белоруссии прилетели в Москву

Премьера спектакля "#неРевизор" прошла в Большом концертном зале "Космос"

Концерт "Голос мечты" прошел на Патриарших прудах в Москве

Новый сезон стартовал в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко

"Интервью": Алексей Гаврилов – о том, почему он ушел из профессии на пике популярности

Концерт "Голос мечты" пройдет на Патриарших прудах в Москве

В Москве состоялась светская премьера фильма "Три свадьбы и один побег"

На телеканале "Россия" стартует новый, седьмой сезон музыкального шоу "Ну-ка все вместе". Первый выпуск зрители увидят 12 сентября.

Победитель проекта получит кубок и денежный приз в размере 5 миллионов рублей.

Ведущий Николай Басков и лидер сотни экспертов Сергей Лазарев начнут отбор лучших вокалистов. Участникам предстоит своими выступлениями покорить членов жюри. Чем больше экспертов поддержат исполнителя, тем выше его шанс попасть в финал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравидеоРоман КарловНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика