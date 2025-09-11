Новый сезон шоу "Ну-ка все вместе" стартует на телеканале "Россия"

На телеканале "Россия" стартует новый, седьмой сезон музыкального шоу "Ну-ка все вместе". Первый выпуск зрители увидят 12 сентября.

Победитель проекта получит кубок и денежный приз в размере 5 миллионов рублей.

Ведущий Николай Басков и лидер сотни экспертов Сергей Лазарев начнут отбор лучших вокалистов. Участникам предстоит своими выступлениями покорить членов жюри. Чем больше экспертов поддержат исполнителя, тем выше его шанс попасть в финал.

