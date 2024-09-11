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11 сентября, 08:00

Культура

Москвичам представили культурную афишу на 11 сентября

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В галерее "A3" открылась выставка "Арбат в лицах", посвященная известным художникам, скульпторам, поэтам, писателям и не только, когда-либо жившим в районе Арбата. В основу экспозиции легли репродукции картин, копии старинных фотографий и литографий из коллекций крупных столичных и небольших региональных музеев России. А для создания атмосферы в выставочном зале звучит композиция "Песенка об Арбате" Булата Окуджавы. Посетить выставку жители могут до 1 июня.

Центр визуальной культуры Béton представил выставку "Город N и его обитатели. Фотография 19 – начала 20 веков". В экспозиции представлены около ста фотографий. Все снимки обезличены, как говорят организаторы, такой подход позволяет создать собирательный образ русской провинции и людей, которые в ней проживают. Выставка пройдет до 10 ноября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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