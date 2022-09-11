Фильм "Вся красота и кровопролитие" получил "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля

На острове Лидо в Италии завершился Венецианский кинофестиваль. "Золотого льва" отдали документальной картине "Вся красота и кровопролитие". Фильм рассказывает о борьбе фотографа с производителем опиоидов.

Актерские награды получили актеры Кейт Бланшетт и Колин Фаррелл. Жюри фестиваля в этом году возглавила Джулианна Мур. Российских фильмов в конкурсе не было, но в секции "Новые горизонты" показали российско-казахстанский проект режиссера Адильхана Ержанова "Голиаф". И его отметили призом. Исполнителей главных ролей Берика Айтжанова и Данияра Алшинова наградили премией независимых итальянских критиков.

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