Студия Marvel показала первый трейлер сериала "Секретное вторжение". Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк появится на экране вместе с актером Сэмюэлом Л. Джексоном, который сыграет главную роль, персонажа по имени Ник Фьюри.

В новом проекте речь пойдет о вторжении скруллов – это раса инопланетян, которые могут менять свой облик. Кларк, как ожидается, тоже будет скруллом, однако тем, кто встанет на сторону людей.

Сериал называют одним из самых ожидаемых проектов студии, премьера состоится в 2023 году на платформе Disney+. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.