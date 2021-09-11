В "Зарядье" заработала выставка современного искусства

В "Зарядье" заработала выставка номинантов второй Московской арт-премии. В экспозиции современного искусства представлены знаковые проекты 2020 года.

Номинация в категории "Изобразительное искусство и архитектура" включает в себя работы более 50 авторов.

Кроме традиционных жанров можно увидеть NFT-арт. Его демонстрируют в кинотеатре "Медиацентра", который сделан специально, чтобы показать работы художников-участников проекта Disartive, международной выставки-ярмарки цифрового искусства и технологий.