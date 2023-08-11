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Несколько фильмов запустят в повторный прокат в столице

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На этой неделе в Москве в повторном прокате покажут несколько фильмов. Один из них – оскароносная документалка про британскую певицу Эми Уайнхаус.

"Эми" – это пересказ недолгой жизни певицы, но очень эмоциональный. При этом акцент делают не на смерти, а на жизни женщины, в которой все было непросто.

Большую часть архивного материала предоставили родственники. Но отец звезды заметил, что авторы искажают реальную историю, делая акцент на сплетнях. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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