Несколько фильмов запустят в повторный прокат в столице

На этой неделе в Москве в повторном прокате покажут несколько фильмов. Один из них – оскароносная документалка про британскую певицу Эми Уайнхаус.

"Эми" – это пересказ недолгой жизни певицы, но очень эмоциональный. При этом акцент делают не на смерти, а на жизни женщины, в которой все было непросто.

Большую часть архивного материала предоставили родственники. Но отец звезды заметил, что авторы искажают реальную историю, делая акцент на сплетнях. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.