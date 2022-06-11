Москвичей ждут на 61 площадке фестиваля "Времена и эпохи" – блог мэра.

Средства ПВО России сбили два украинских самолета МИГ-29 и и один СУ-25 – Минобороны.

Первые паспорта РФ выдали жителям Запорожской области.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.