Программу ко Дню России подготовили на ВДНХ

В честь Дня России большая праздничная программа будет на ВДНХ. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, посетителей ждут мастер-классы, лекции, показы фильмов, экскурсии, концерт.

Площадок несколько. Мероприятия пройдут в павильоне "Рабочий и колхозница", центре славянской письменности "Слово", Музее кино, а также на Центральной аллее и площади Промышленности.

В полдень начнется торжественный парад курсантов кавалерийских гвардейских корпусов. Вечером сложнейшие акробатические трюки продемонстрируют всадники Кремлевской школы верховой езды. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.