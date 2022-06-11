В Москве стартовал фестиваль "Времена и эпохи"

Узнать о правилах поведения на петровских ассамблеях или научиться фехтовать можно на фестивале "Времена и эпохи" в Москве. Только в центре запущены больше 20-ти площадок.

На одной из них показали трехлинейную винтовку образца 1891 года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.