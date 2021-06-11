Фильм "Тема" Глеба Панфилова открыл новый кинофестиваль в Москве

"Кино хорошего человека" – новый фестиваль с таким названием стартовал в четверг в столице. В программе – советские фильмы 70-х и начала 80-х годов.

Церемония открытия смотра прошла в кинотеатре "Художественный". Там показали легендарную картину Глеба Панфилова "Тема".

Зрители еще увидят множество картин, среди которых "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Наследница по прямой", "Остановился поезд". Сеансы пройдут в кинотеатрах "Звезда" и "Салют". Продлится фестиваль до 17 июня. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.