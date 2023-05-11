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Новости

11 мая, 15:06

M24.RU

Москвичам рассказали, как пройдет акция "Ночь музеев" в 2023 году

Москвичам рассказали, как пройдет акция "Ночь музеев" в 2023 году

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11 мая в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная культурной акции "Ночь музеев", которая намечена на 20 мая.

О нововведениях и программе акции рассказывали:

  • руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;
  • генеральный директор московской дирекции по развитию культурных центров департамента культуры города Москвы Тимур Вахитов;
  • генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова;
  • директор Мемориального музея имени Скрябина Александр Лазарев.
культурапресс-конференциявидео
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