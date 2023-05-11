11 мая, 15:06M24.RU
Москвичам рассказали, как пройдет акция "Ночь музеев" в 2023 году
11 мая в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная культурной акции "Ночь музеев", которая намечена на 20 мая.
О нововведениях и программе акции рассказывали:
- руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;
- генеральный директор московской дирекции по развитию культурных центров департамента культуры города Москвы Тимур Вахитов;
- генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова;
- директор Мемориального музея имени Скрябина Александр Лазарев.