Ежегодная акция "Ночь в музее" пройдет в Москве 20 мая

Акция "Ночь в музее" состоится в Москве 20 мая. В ней примут участие многие столичные музеи и культурные площадки. Программа будет большой, а посещение – по-прежнему бесплатное. Регистрация на все события, которые запланированы в рамках акции, откроется с 12 мая.

Так, к этой акции подготовили звездные экскурсии, они пройдут в онлайн-формате. Известные люди расскажут о местах, которые близки им в столице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.