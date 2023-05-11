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Культура

Ежегодная акция "Ночь в музее" пройдет в Москве 20 мая

Ежегодная акция "Ночь в музее" пройдет в Москве 20 мая

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Акция "Ночь в музее" состоится в Москве 20 мая. В ней примут участие многие столичные музеи и культурные площадки. Программа будет большой, а посещение – по-прежнему бесплатное. Регистрация на все события, которые запланированы в рамках акции, откроется с 12 мая.

Так, к этой акции подготовили звездные экскурсии, они пройдут в онлайн-формате. Известные люди расскажут о местах, которые близки им в столице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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